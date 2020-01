Cinegrafista morre em Maringá após contrair dengue

Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

Faleceu neste domingo, 26, em Maringá, o cinegrafista e editor de imagens Deivid Eduardo Peres, de 39 anos. Ele morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Segundo amigos, Peres havia contraído dengue e durante o fim de semana começou a passar mal. Ele foi encaminhado ao hospital e momentos depois de dar entrada na

unidade, morreu.

Exames laboratoriais vão apurar a causa da morte. Deivid Peres trabalhava atualmente como editor de imagens em uma instituição de ensino, mas já atuou em emissoras de TV também como cinegrafista. A morte causou comoção entre colegas e ex-companheiros de trabalho.

“O sentimento é o mais estranho possível, perder um amigo, ex-funcionário excelente profissional, um pai de família exemplar, perder em consequência de uma doença

transmitida pelo maldito mosquito da dengue. Quantos mais terão que morrer para o poder público e a população saberem que Dengue mata? Morre o nosso amigo cinegrafista DAVID PERES”, postou o apresentador Léo Júnior em sua página no Facebook.

O também apresentador Salsicha, postou: “IMPRENSA DE MARINGÁ ESTÁ DE LUTO – Morreu hoje o Cinegrafista DEIVID EDUARDO PERES”. O cinegrafista era casado e deixa

duas filhas. O velório acontece na Capela do Prever e será sepultado nesta segunda-feira, 27, no Cemitério Municipal de Maringá. (inf Leonardo Filho)