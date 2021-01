Cirurgião faz alerta sobre aumento nos casos de erros em plásticas

O desejo de obter beleza a qualquer custo tem resultado resultados gravíssimos de erros em cirurgias plásticas. De acordo com Dr. Luiz Haroldo Pereira, especialista em cirurgia plástica e pioneiro da lipoaspiração no Brasil e com mais de 40 anos de carreira, a principal no aumento de números de erros em plásticas se deve a uma perigosa combinação de sociedades médicas clandestinas, pacientes desinformados e a ânsia por um corpo perfeito.

“É necessária muita cautela e paciência na decisão de se submeter a um procedimento estético ou o sonho pode virar pesadelo. Toda cirurgia tem uma possibilidade pequena de insucesso, mas o problema é que tem muitos falsos cirurgiões plásticos despreparados e sem título de especialista realizando estas cirurgias. Recebo muitos pacientes com complicação de lipoaspiração e de gluteoplastia. Por eu ser pioneiro em lipoaspiração e enxerto de gordura, vi quase tudo diria. Uns 30% dos meus pacientes são de correção de complicações.”

Dr. Luiz Haroldo conta que as complicações que mais chegam a seu consultório são o de irregularidades, depressões, retiradas em excesso e assimetrias no caso de lipoaspiração e no caso de próteses mamárias são assimetrias, ptoses (queda das mamas), contratura capsular e cicatrizes inestética, além de infecção quando a cirurgia é realizada fora de um hospital ou de uma clínica especializada:

“Na maioria dos casos estes erros ocorrem quando os procedimentos são realizados por não cirurgiões plásticos. Eu costumo falar para os meus pacientes durante a consulta pré-operatória para nunca operarem com um cirurgião que nunca teve uma complicação, pois caso ocorra ele não sabe diagnosticar e nem tratar. Além disso é primordial sempre escolher um cirurgião especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), pois ele participa de congressos e teve uma boa formação”.

O cirurgião plástico reforça que o bom resultado já começa com a escolha do cirurgião e do cirurgião também escolher o paciente: “Muitas complicações são devidas a má indicação da cirurgia tanto da parte psicológica como da escolha destes pacientes. Um cirurgião plástico sério deve inibir exageros, respeitando os limites da medicina”.