Clóvis Pontes deixa o projeto político de Calazans

Clóvis Pontes (esq.) divulgou uma nota em que comunica oficialmente do projeto político com o advogado Rogério Calazans, pré-candidato a prefeito pelo Avante.

Ele alegou que ajustes são naturais, mas “que as convicções, suas bases e origem devem permanecer, o que não foi o caso”.

Clóvis, uma das pessoas mais ligadas ao ex-diretor do Procon e ex-secretário de Gestão da administração Ulisses Maia, foi do PT do B, partido pelo qual foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Herculano Ferreira, em 2016. Desde outubro daquele ano ele integrava o projeto com Calazans.

Diz o comunicado divulgado hoje: ” Desde outubro de 2016 me posicionei de forma clara, pessoal e política junto ao dr. Rogério Calazans visando colaborar para o fortalecimento de uma Agenda positiva para as próximas eleições municipais.

A trajetória leva a ajustes que são naturais até para ampliar nosso conhecimento e crescimento, mas entendo que as convicções, suas bases e origens devem permanecer, o que não foi o caso; não me restando outra opção possível que não fosse meu desligamento deste projeto.

Agradeço aos amigos que confiaram e permitiram estarmos juntos até aqui, tendo meu respeito e admiração.

Desejo que a Paz, o Sucesso e a Prosperidade estejam com todos e suas Famílias. Meu muito obrigado”. (inf Angelo Rigon/Maringá News)