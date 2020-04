Colisão frontal deixa dois motoristas mortos

O trágico acidente foi registrado por volta das 23 horas desta quinta-feira (2), no km 239 da PR-218, próximo ao trevo de acesso à Sabáudia. No local ocorreu uma colisão frontal entre dois automóveis, ambos com placas de Astorga-Pr. Lamentavelmente os dois motoristas morreram praticamente na hora.

Felipe Berto Avancini, 21 anos, condutor de um VW Fox e Alessandro Wilson Biazon, 32 anos, motorista de um GM Astra, foram as vítimas fatais.

O veículo Fox era ocupado apenas pelo motorista, já o outro carro era ocupado por uma família que reside em uma propriedade rural, na entrada de Astorga. A esposa do motorista, e dois filhos do casal ficaram feridos. Uma das crianças foi socorrida apresentando ferimentos graves.

O acidente mobilizou um grande aparato de socorristas, além de Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual, que irão apurar as circunstâncias deste trágico acidente. (inf Corujão Notícias)