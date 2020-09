Please enter banners and links.

Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual, irão apurar as circunstâncias de um acidente de grandes proporções, registrado no final da tarde desta segunda-feira, 31, na PR-454 entre as cidades de Astorga e Jaguapitã, mais precisamente no Distrito de Içara. O acidente envolveu uma carreta com placa de Ponta Grossa-PR, transportando Bags, e um caminhão da cidade de Astorga carregado com grãos.

A PRE e o Corpo de Bombeiros, informam, que a colisão entre os veículos foi frontal. O impacto foi extremamente violento, e deixou as cabines de ambos os veículos, totalmente destruídas.

Uma das cabines se desprendeu do chassi. Além da destruição, o acidente deixou três pessoas presas entre às ferragens. O caminhão de Astorga era ocupado por dois homens. Eles foram resgatados pelas Equipes da Defesa Civil e Samu de Astorga. Daniel Molina Perez, de 31 anos e Osmar Lamas, de 72 anos.

Eles foram encaminhados para o HU de Maringá e Hospital Metropolitano de Sarandi. Já o motorista da carreta que chegou a tombar na pista de rolamento, ficou preso entre às ferragens da cabine por aproximadamente três horas. Toda a estrutura da cabine comprimia suas pernas e quadril. Os Bombeiros usaram uma série de técnicas para resgatar o o motorista que em um primeiro momento estava consciente e orientado.

Porém quando ele foi retirado das ferragens, o homem sofreu uma parada

cardiorrespiratória. Imediatamente os socorristas do Siate e Samu iniciaram o procedimento de massagem cardiopulmonar (protocolo de ressuscitação). Após 30 minutos de reanimação, a parada cardíaca foi revertida, e Lindomar Dantas, de 52 anos, foi estabilizado e logo na sequência encaminhado até o Hospital Santa Casa de Maringá.

Infelizmente seu estado de saúde, é considerado muito grave. O profissional é morador da cidade de São Jorge do Patrocínio-PR.

Algumas pessoas relataram no local do ocorrido, que a carreta tombou e logo depois teria atingido o caminhão que a princípio saía de uma estrada secundária.

Atualizado: O motorista Lindomar Dantas infelizmente não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no Hospital Santa Casa de Maringá.

(inf Corujão Notícias/ foto Corpo de Bombeiros/Defesa Civil/Thedi Gonçalves)