Colisão frontal deixou uma pessoa morta na rodovia PR 340

O acidente aconteceu no início da manhã desta segunda-feira, 4, na rodovia PR 340, entre os municípios de Santo Inácio e Lupionópolis. A colisão envolveu um veículo Porsche, placa de Arapongas, e um VW Gol, placa de Pirapozinho. A colisão foi tão violenta que o motorista do Gol, Matheus dos Santos Xavier, 25 anos, morreu na hora.



O motorista do Porsche recusou atendimento médico, ele contou aos policias rodoviários que o Gol estava sentido Santo Inácio e invadiu a a via contrária, e acrescentou que não teve tempo para desviar.

O serviço aéreo do SAMU chegou a pousar no local, mas infelizmente os socorristas nada puderam fazer. (inf André Almenara)