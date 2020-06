Colisão frontal entre carro e carreta deixa uma vítima fatal

Patrulheiros da Policia Rodoviária Estadual, estão apurando as circunstâncias de um trágico acidente registrado na noite deste sábado, 20, na PR-454, entre as cidades de Astorga e Jaguapitã.

A colisão foi frontal, e envolveu um veículo modelo VW Voyage e uma carreta baú.

O carro era ocupado por duas pessoas, Claudemir Nogueira Fabiano, 51 anos, motorista do automóvel, morreu na hora, o passageiro foi socorrido pelas equipes de resgate apresentando ferimentos moderados.

Um agente do Instituto Médico Legal de Maringá, esteve no local e fez a remoção do corpo da vítima. Fabiano residia na cidade de Guaraci, e segundo informações, ele e o amigo retornavam da cidade de Astorga. (inf Corujão Noticias)