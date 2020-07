Colisão frontal na BR-376 matou três mulheres

Uma colisão frontal envolvendo um veículo modelo GM Kadett com placa de Sarandi-PR e um ônibus de turismo do estado de São Paulo, resultou em uma tragédia, na madrugada deste domingo, 5, na BR-376, em Marialva, região de Maringá. O carro era ocupado por quatro pessoas, três delas morreram na hora. O motorista foi socorrido apresentando ferimentos gravíssimos. Três mulheres que morreram, não haviam sido identificadas até o fechamento desta reportagem. Para atender esse trágico acidente, foram mobilizadas diversas equipes do 5°Grupamento do Corpo de Bombeiros, Samu, Defesa Civil, além dos socorristas e equipe médica da concessionária da rodovia.

O motorista do ônibus e os 20 passageiros que viajavam de São Paulo sentido a Foz do Iguaçu e Paraguai, nada sofreram. Segundo informações repassadas através do condutor do coletivo, logo após a praça de pedágio, ele seguia em direção a Maringá, quando na entrada de Marialva, se deparou com o carro trafegando na contramão da rodovia. Ele tentou desviar do automóvel, mas não conseguiu. A colisão frontal, foi inevitável. O carro ficou com a frente totalmente destruída, e infelizmente o saldo foi extremamente negativo, já que três ocupantes (passageiros) tiveram mortes instantâneas. Os passageiros do coletivo, são comerciantes que estavam a caminho do Paraguai.

Alguns chegaram a relatar que a viagem estava tensa desde o início, por conta de imprevistos que foram surgindo. Eles saíram de São Paulo ocupando um outro ônibus que quebrou no trajeto. Diante desta situação tiveram que trocar de coletivo, e na região de Maringá se envolveram nesse trágico acidente. Os corpos das vítimas fatais foram removidos e encaminhados ao IML de Maringá. Agentes da Polícia Rodoviária Federal, da Unidade Operacional de Mandaguari, confeccionaram o boletim de ocorrência. Na sequência tudo será apurado através de um inquérito policial. (inf Corujão Notícias/foto André Almenara)