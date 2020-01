Colisão frontal na rodovia 317 deixa motorista morto

O acidente foi registrado às 4h30 deste sábado (11) na rodovia PR-317, na saída para Astorga. O motorista, Nilton Padilha dos Santos, de 48 anos, morreu logo após bater de frente contra uma carreta com placas de Foz do Iguaçu.



O condutor da carreta explicou aos policiais rodoviários que estava sentido Maringá quando o Nissan Sentra, com placas de Guaratuba, invadiu a pista contrária causando a colisão. A batida foi tão violenta que o carro rodou várias vezes.



O médico do Samu e socorristas do Siate rapidamente chegaram ao local somente para atestar o óbito do motorista. Ainda de acordo com os profissionais do Corpo de Bombeiros, a vítima não utilizava o cinto de segurança. O corpo de Nilton Padilha foi levado para o IML de Maringá. (inf/foto André Almenara)