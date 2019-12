Colisão frontal na rodovia BR 376 causa a morte de uma pessoa

O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (27) na rodovia BR-376 no município de Marialva. A batida envolveu uma VW Kombi, placa de Maringá, e uma Fiat Toro com placa de Várzea Paulista/São Paulo. De acordo com a Policia Rodoviária Federal, a Kombi estava sentido Maringá quando invadiu a pista contrária batendo de frente com a Toro.

A colisão frontal foi tão forte que o motorista da Kombi, Phablo Vinicius Campos Figueiredo, de 18 anos, morreu na hora. Phablo que era morador da cidade de Paiçandu trabalhava para uma empresa de frutas que fica no Ceasa.



Os ocupantes da Fiat Toro ficaram feridos. O motorista de 43 anos e uma passageira foram resgatados pelos socorristas. Um adolescente de 15 anos que também estava no veículo ficou em estado gravíssimo. O adolescente foi levado para o Hospital Santa Casa pela equipe aérea do Samu.



O jovem Phablo Figueiredo fez uma declaração para sua namorada em sua rede social algumas horas antes de morrer. A namorada do jovem está fazendo aniversário nesta sexta-feira. Phablo disse que estava muito feliz em poder participar desta data importante. (inf/foto André Almenara)