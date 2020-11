No sábado, o comércio de Maringá funcionará até as 13h. Chegou-se a anunciar que o comércio funcionaria até as 18h, por causa de promoção de fim de ano, mas o decreto publicado esta semana não permite. As entidades que representam os comerciantes atenderão o que estabelece o decreto, como forma de ajudar no combate à pandemia de covid-19.