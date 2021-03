Comissão analisa recurso de Boca Aberta

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, agora presidida pela deputada Bia Kicis, marcou para terça-feira a análise de recurso do deputado Boca Aberta (Pros), que teve a suspensão do mandato por 6 meses determinada pelo Conselho de Ética em dezembro de 2019. A informação é da Crusoé.

A punição nunca foi efetivada, uma vez que o funcionamento da CCJ foi suspenso em 2020 por conta da pandemia e os recursos sobre as decisões do Conselho de Ética possuem efeito suspensivo. O parlamentar foi punido em uma representação formulada pelo Progressistas, que o denunciou por ter entrado em uma unidade de saúde de Londrina para expor um médico que estava dormindo, iniciando um tumulto no local. No parecer pela suspensão do mandato, o deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, ressaltou outras transgressões de Boca Aberta, incluindo a agressão contra um oficial de justiça idoso. (inf Angelo Rigon)