Como funciona o Aeroexpress, trem expresso que liga aeroportos ao centro de Moscou

Saiba tudo sobre a maneira mais rápida de ir e vir para a capital. Turistas pedalam em bicicleta pelo Kremlin no centro de Moscou.

Maxim Shemetov/Reuters

Existem vários tipos de transporte ligando o centro de Moscou aos três aeroportos da capital russa (Domodêdovo, Sheremetievo, Vnúkovo) – entre eles, aluguel de carro, táxi ou carro por aplicativo, e ônibus. Mas o Aeroexpress é a forma mais rápida e segura.

Como comprar um bilhete

Você pode comprar ingressos diretamente na estação, existem máquinas de compra especiais com opções em inglês e vários outros idiomas. Mas se quiser economizar tempo e evitar filas, compre on-line com antecedência. Existem várias opções e tarifas:

– Bilhete só ida padrão custa 450 rublos (R$ 30) na compra on-line com antecedência (de 4 a 90 dias antes da viagem) e 500 rublos (R$ 33,40) dentro de 3 dias antes e na data da viagem.

– Bilhete de ida e volta custa 900 rublos por pessoa (R$ 60)

– Bilhete duplo para duas pessoas viajando juntas custa 900 rublos (R$ 60) se só idae 1.500 rublos (R$ 100) para a opção de ida e volta.

– Bilhete de ida para grupo, com até quatro pessoas, custa 1.100 rublos (R$ 73,50), e o bilhete de ida e volta neste caso custa 1.800 rublos (R$ 120,25)

– Bilhete de classe executiva sai por 1.500 rublos (R$ 100).

Todos os bilhetes podem ser comprados a partir de 90 dias da viagem e continuam válidos até 30 dias após a data escolhida. Somente a classe executiva tem a opção de selecionar assentos.

Opções de pagamento

Para comprar ingressos on-line, apenas cartão de crédito. Se comprar bilhetes em máquinas nas estações, poderá usar dinheiro (rublos) e cartão.

Há também a opção de pagamento sem contato diretamente nas catracas de estações do Aeroexpress. Basta apoiar o cartão de crédito ou o dispositivo móvel no leitor (cartões de crédito das bandeiras MasterCard, Maestro, Мир, Union Pay ou Visa costumam funcionar normalmente, assim como os sistemas de Samsung Pay e Apple Pay).

Do Sheremetievo (SVO) para Moscou

Este é, provavelmente, o aeroporto mais comum para voos internacionais.

O Aeroexpress parte diariamente do SVO a cada 30 minutos. O primeiro trem sai do aeroporto às 4h45, e o último, às 00h42. O trem tem várias paradas no centro de Moscou, todas conectadas a estações de metrô do capital russa:

– Estação Okruzhnaya (35 min), onde é possível fazer transferência para o metrô de Moscou – linha Lyublinsko-Dmitrovskaya N 10 (verde claro), linha Circular Central de Moscou e para o Anel Central de Moscou º 1, nova linha de trem que vai para a periferia da capital (Odintsovo).

– Estação Savelovskaya (42 min), que fica ao lado da estação Savelovskaya, do metrô de Moscou, e suas três linhas: Linha Circular Grande N 11A (turquesa), Linha Serpukhovsko-Timiryazevskaya N 9 (cinza), linha Solntsevskaya N 8A (amarela), e estações dos dois Anéis Centrais de Moscou.

– Estação Belorusskaya (52 min), que fica ao lado da estação Belorusskaya do metrô de Moscou, na linha Circular N 5 (marrom), na linha Zamoskvoretskaya N 2 (verde) e no Anel Central de Moscou nº 1.

– Estação Begovaya (56 min), que fica ao lado da estação Begovaya do metrô de Moscou, na linha Tagansko-Krasnopresnenskaya N 7 (roxa) e Anel Central de Moscou nº 1.

Depois disso, o trem continua com as mesmas paradas que o Anel Central de Moscou nº 1 via Skôlkovo e até a estação Odintsovo.

O aeroporto de Sheremetievo também introduziu uma nova opção – viajar de ônibus Aeroexpress (N 1195) da estação de metrô Khovrino (linha Zamoskvoretskaya N 2 – verde). Sua duração é de aproximadamente 20 minutos e custa 150 rublos (R$ 10).

Do Domodêdovo (DME) para Moscou – e volta

As coisas são um pouco menos complicadas do que com Sheremetievo. O Aeroexpress que sai do Domodêdovo tem apenas uma parada no final da linha: a estação de trem Paveletskaya (com transferência para a estação Paveletskaya do metrô de Moscou, que fica em duas linhas: Zamoskvoretskaya N 2 (verde) e Circular N 5 (marrom).

Parte a cada meia hora e leva de 35 a 40 minutos para chegar ao destino final.

O primeiro trem sai do Domodêdovo às 05h14, e o último, à meia-noite; já o primeiro trem de Paveletskaya, parte às 05h30, e o último, às 00h30.

Aeroporto de Domodedovo, em Moscou, na Rússia

Maxim Shemetov/Reuters

De Vnúkovo (VKO) para Moscou – e volta

O Aeroexpress de/para o aeroporto Vnúkovo é provavelmente o mais rápido, levando apenas 30 a 35 minutos. Porém, sai uma vez por hora, das 06h00 às 23h56 de Vnúkovo, e das 06h00 às 00h01 da estação Kievskaya, em Moscou, que está conectada à estação Kievskaya do metrô e suas três linhas: Circular N 5 (marrom) , Arbatsko-Pokrovskaya N3 (azul) e Filyovskaya N4 (azul claro – atenção: não confunda as duas últimas!).

Para mais detalhes e opções de bilhetes, acesse aeroexpress.ru ou faça o download do aplicativo na App Store ou Google Play.

