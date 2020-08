Comunicado do Shopping Avenida Fashion sobre o incêndio

“É com pesar que comunicamos o incêndio ocorrido nas dependências do Shopping Avenida Fashion, localizado Rodovia PR, 5693, no Parque Industrial, Maringá.

De origem ainda não identificada, o fogo que começou na madrugada desta segunda-feira (10/8), por volta das 3h, atingiu metade das instalações e está em processo de controle, graças à excelente atuação do corpo de bombeiros.



A empresa esclarece ainda que não houve vítimas e reforça que dará total assistência aos lojistas e funcionários do shopping.

O Shopping Avenida Fashion lamenta o ocorrido, agradece o apoio da sociedade maringaense e ressalta que segurança das nossas pessoas é a prioridade da empresa.

Alexandre Vivian, superintendente do Shopping Avenida Fashion, está acompanhando o trabalho dos bombeiros no local e, assim que possível, fornecerá outros esclarecimentos.”