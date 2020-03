Comunicado TCCC

A TCCC e CIDADE VERDE vêm a público, dentro do contexto das preocupações relativas ao coronavírus e em face da essencialidade do serviço público de transporte de passageiros, informar que está tomando todas as medidas preventivas que são possíveis no atual momento visando a minimizar eventuais riscos de contaminação.

Nesse sentido, apesar de já haver uma preocupação diária e constante com a limpeza dos ônibus, agora, dentre outras medidas, acentuou na sua garagem esses cuidados no sistema de lavação e limpeza dos ônibus e, além disso, está disponibilizando uma equipe para higienização interna desses ônibus no Terminal Urbano entre as viagens.

Registre-se, também, em vista de operar os serviços na qualidade de concessionárias públicas, que está observando todas as recomendações e determinações do Poder Público Municipal e Estadual e das demais autoridades relacionadas com o sistema de saúde pública.