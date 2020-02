Conferência Nobile 2020 acontece no Nobile Suítes Maringá

Na manhã desta terça-feira, 11, foi aberta oficialmente pelo Fundador e Presidente do Grupo Nobile, Roberto Bertino, a Convenção Nobile 2020 – Pessoas, a chave do sucesso. O evento reúne 250 participantes, entre líderes corporativos dos escritórios de Brasília, São Paulo e Uruguai, além de gerentes gerais, gerentes de vendas e controllers dos empreendimentos da companhia do Brasil e América Latina.

Com novo formato, nesta edição o evento conta com conteúdos focados em palestras dinâmicas e oficinas que abordarão temas relacionados ao desenvolvimento e treinamento dos gestores, inserindo as pessoas certas no centro estratégico da empresa.

Para o Fundador e Presidente da Nobile Hotéis é preciso sobreviver, crescer e perpetuar. “Cuidamos dos nossos colaboradores e eles cuidam dos nossos hóspedes. Quem tem conhecimento e expertise tem a vantagem do negócio. Tenho a convicção de que com essa estratégia os hóspedes voltarão ao hotel e divulgarão boas notícias”, enfatiza.

“Somos um time com mais de 2.700 funcionários, dos quais 96% registraram satisfação com a empresa na última pesquisa realizada. Este 96% é um dos combustíveis para seguirmos em nossa marcha das 20 milhas ao dia. Os colaboradores estão no centro da estratégia da companhia e buscamos ter em nossos empreendimentos as pessoas certas, colocando-as nos lugares certos”, completa Bertino.

Indicadores

Neste ano, o Grupo Nobile completou 12 anos de uma trajetória de conquistas no mercado da hospitalidade no Brasil e América Latina. Em 2019, o Grupo obteve um faturamento de R$ 300 milhões, com incremento de GOP de 24%, 9,8% na ocupação e 27,89% de REVPAR, comparando 2019 com 2018.

Hoje a companhia ocupa a 3ª posição no ranking das 50 maiores Cadeias e Administradoras Hoteleiras do Brasil, segundo o relatório “Hotelaria em Números 2019” da Jones Lang LaSalle, com mais 11 mil quartos em seu portfólio. São 77 hotéis em pipeline no Brasil e 53 hotéis na América Latina.

Outro feito deste ano é a Certificação do Great Place to Work, como uma excelente empresa para se trabalhar. O índice de satisfação dos mais de 8.500 investidores chegou a 86% e dos hóspedes, 95%. Além disso, 52% dos hotéis da rede foram aprovados nas inspeções do Selo de Qualidade Nobile.

Dentre os números surpreendentes, destacam-se também os mais de 250 mil associados ao Programa de Fidelidade NOBILE PLUS +, onde os hóspedes podem somar pontos e trocar por diárias grátis e contam com ofertas exclusivas, upgrade de categoria de apartamento, late check-out e check-in preferencial.

Destaque nos 12 anos:

O novo conceito de soft brand criado pelo Grupo Nobile, destinado à hotelaria independente, oferece aos empreendimentos soluções e alternativas que promovem vantagens competitivas no mercado. Desde o seu lançamento em abril de 2018, durante o I Fórum de Hotéis Independentes, em São Paulo, a Ameris superou as expectativas do Grupo. A primeira e maior rede de hotéis independentes do Brasil, atualmente conta com mais de 150 hotéis em seu portfólio, e segue crescendo.

Dentre as conquistas auferidas está o lançamento da plataforma inteligente de compras, Hotelshop (market place). A Hotelshop possui mais de 500 fornecedores homologados e mais de 8.000 itens especificados e cadastrados.