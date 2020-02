Confira informações sobre a festa de Carnaval deste fim de semana

Já separou a fantasia para o carnaval? Sábado, 22, e domingo, 23, a folia será no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro. Nos dois dias a festá será das 12h às 21h. Oito blocos se dividirão para embalar os foliões. Confira a programação no material em anexo.

O evento será gratuito. Os ingressos podem ser retirados antecipadamente nos pontos de trocas citados no fim da matéria. Pra festa ser solidária, é pedido um quilo de alimento em troca de cada ingresso. Os donativos serão repassados ao Provopar Maringá e posteriormente entregues a entidades assistenciais.

O evento terá segurança reforçada pelo efetivo municipal e agentes contratados. Os blocos venderão bebidas e comida, no entanto, será permitida a entrada com bebidas, desde que os recipientes não sejam de vidro.

A estrutura da festa contará, ainda, com banheiros químicos. O estacionamento também será administrado pelos blocos e custará R$20.

Atenção: A entrada será proibida para menores de 18 anos.

Confira os pontos de troca:

Lojas Supermercados Cidade Canção

Rocha Pombo – Av. Brasil, 2829, Zona 01

Brasil 1 – Av. Brasil, 4724, Zona 4

Tamandaré- Av. Tamandaré, 903, Centro

Morangueira- Av. Morangueira, 1505, Vila Morangueira

Palmeiras – Av. das Palmeiras, 356, Parque das Palmeiras

Maringá velho – Av. Brasil, 7225, Zona 05

Tuiuti – Av. Tuiuti, 1672, Vila Morangueira

Nildo Ribeiro – Av. Arquiteto Nildo Ribeiro Rocha, 343, Jd. Ipanema

Saiba mais em:

Secretaria de Cultura

Avenida Luiz Teixeira Mendes, 2500

Telefone: (44) 3218-6100