Confira o estilo vintage e esportivo de Bruna Marquezine e inspire-se nos looks da atriz

Os brasileiros acompanharam a atriz Bruna Marquezine crescer e, consequentemente, amadurecer seu guarda-roupa. Se há alguns anos ela se traduzia por decotes e roupas mais justas, hoje ela demonstra um desapego maior às combinações tradicionais e brinca com vários estilos por meio de peças confortáveis, esportivas, mas ao mesmo tempo fashionistas.



De acordo com o modelo e especialista em moda Alexandre Amaro, o vestuário da atriz mistura um ar vintage com tendências atuais, sem causar um efeito de peças desconexas. “Ela consegue usar cortes mais retos e tecidos no estilo vó, junto a tendência modernas como transparências e cores chamativas. É uma mistura de estilos que precisa de uma bagagem de moda para carregá-lo sem aparentar um vestuário cafona”, comenta.

Confira algumas das propostas fashionistas da atriz para se inspirar:

Na composição, Bruna brinca entre o elegante e o despojado. A combinação entre short, salto debico fino e um moletom oversize traz um ar mais descontraído à composição. “O óculos como acessório, mesmo à noite, vêm para complementar essa pegada mais fashion, que mistura elementos clássicos , com o salto, e o esportivo, com o moletom”, comenta Alexandre.

O cetim é o tecido da vez, e como uma boa fashionista, a atriz não poderia deixar de mesclar a textura do tecido com uma composição toda em alfaiataria. “O fato de o look ser monocromático também traz uma elegância, mesclando o tradicional do terninho junto ao fluído e leve do cetim”, aponta o especialista.

Em uma versão mais romântica, Marquezine mescla várias tendências atuais como a transparência e a sobreposição. O jeans vem completar o ar jovem da produção. A blusa em paetê quebra a obviedade da combinação, que se completa com acessórios mais românticos, explica Alexandre Amaro.

Mais descontraído, o look une peças tradicionais como o tricô e a saia com amarrações, porém com comprimentos menores para conferir um ar mais antigo, mas ao mesmo tempo descontraído. “A bota em animal print quebra a composição ao acrescentar um toque de estilo à produção, assim como a mini bolsa de couro”, comenta Alexandre.

Em um estilo bem anos 80, Bruna adiciona o neon —em alta nos últimos tempos — junto à uma jaqueta de couro com detalhes em vermelho. Os tênis com meia completam a proposta vintage e moderna ao mesmo tempo.