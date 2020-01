Conselheiros tomam posse

Os 10 novos titulares dos conselhos tutelares de Maringá para a gestão 2020-2024 tomaram posse nesta sexta, 10. Os conselheiros, divididos em duas unidades (Norte e Sul da cidade), foram eleitos de forma direta, por meio de votação em torno único. Exatos 41 candidatos disputaram a eleição realizada no dia 6 de outubro. Cerca de 13,5 mil pessoas votaram.

O prefeito em exercício, Edson Scabora, parabenizou os novos conselheiros e enfatizou o ótimo trabalho desenvolvido na cidade. “Os conselheiros nos auxiliarão na missão de garantir os direitos e a proteção de nossas crianças e adolescentes”, destacou. O secretário de Assistência Social e Cidadania, Ailton Morelli, ressaltou a função dos conselheiros em representar os jovens. “Os profissionais desenvolvem um importante papel na defesa e implantação dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente”, afirmou.

Além do prefeito em exercício e do secretário da Sasc, participaram da cerimônia os vereadores Mario Verri e Carlos Mariucci, e a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Maringá, Vanessa Martins. O Conselho Tutelar Zona Norte (rua Bernardino de Campos, 581, Vila Santo Antônio) e Zona Sul (av. Dr. Gastão Vidigal, 716, Zona 8), funcionam de segunda a sexta das 8 às 18 horas.

Relação dos conselheiros eleitos:

NORTE

Aliadine Chicoski

Ivanete Tramarin Pitarelli

Jesiel Carrara

Silvana Aparecida de Agustini

Vagner Caldeira Alves

SUL

Ítalo Lourenço Maroneze

Juscineia M. dos Santos Escaliante

Rodrigo Dalvi Venturin

Rodrigo José Virissimo da Silva

Sonia Regina Versari