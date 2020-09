Covarde, canalha, cafajeste

Please enter banners and links.

“A autoria do vídeo fake contra a atual administração, usando informações de uma denúncia de 2018 não acatada e ARQUIVADA pelo MP, onde aproveitou e citou o candidato do Avante Rogério Calazans, está por um bit de ser descoberta. Calazans formalizou queixa-crime contra o CANALHA e quem compartilhou, mesmo que inadvertidamente.

Saberemos quem foi o PATIFE, que de forma anônima e COVARDE não respeitou sequer o luto de Rogerio, cujo PAI faleceu de Infarto no feriado. Saberemos, quem é o CAFAJESTE que não respeita a dor de outros, na sua ÂNSIA DE PODER. Saberemos quem é o FALASTRÃO que se esconde no anonimato e usa inocentes para propagar FAKES. Vamos ver se a voz do PATIFE continua grave ou se será traído pelo FALSETE, como quando MENINOTES são pegos em TRAQUINAGENS e se abrigam sob à SAIA DAS MÃES. ” Willy Taguchi