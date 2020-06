Covid-19: teste em funcionários será no terminal

A TCCC e a Cidade Verde, sempre comprometida com a saúde de seus colaboradores e de seus passageiros, vêm tomando uma série de medidas para a prevenção em relação à covid-19.

Dentre essas medidas, firmaram um convênio com o Sest/Senat, através do qual se viabilizou, no atual momento, a realização do teste para a covid-19, por amostragem, em 200 dos seus funcionários, fato que ocorrerá no terminal urbano de Maringá, a partir de segunda-feira, 8.