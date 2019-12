Cozinheira que foi vítima de explosão em restaurante morre no hospital

Infelizmente a cozinheira Valdete Pizani Mazati de Oliveira, 43 anos, morreu neste sábado (14) após ter sofrido um acidente de trabalho na última quinta-feira em um restaurante localizado na Avenida Duque de Caxias, na Zona 7 em Maringá. A funcionária manuseava uma panela de pressão industrial quando ocorreu a explosão.



A tampa da panela atingiu a cabeça da vítima que causou trauma de crânio. A cozinheira ficou desacordada por vários minutos. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu deslocaram ao restaurante e precisaram entubar a paciente que apresentava afundamento de crânio.

A dona Valdete Pizani foi encaminhada com urgência ao pronto socorro do Hospital Metropolitano de Sarandi. No dia do ocorrido o médico do Samu disse que o quadro de saúde da trabalhadora era muito grave.

O Restaurante Caseirinho está prestando toda assistência à família. (inf/foto André Almenara)