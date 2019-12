Cresce aprovação na administração e confiança no prefeito Ulisses Maia

Tweet no Twitter

Pesquisa feita este mês pelo Instituto Multicultural, de Londrina, apontou o aumento da aprovação da administração do prefeito Ulisses Maia (PDT), em relação ao levantamento realizado em agosto passado.

Aprovação e confiança no prefeito cresceram acima dos 3 pontos da margem de erro.



Em agosto, a aprovação da administração tinha 48,1% do maringaense; agora, foi para 54,2%.

O número dos que não souberam responder caiu de 27,6% para 25,8%, enquanto o percentual de quem não aprova a gestão caiu de 24,3% para 20%.

A confiança no prefeito, eleito em 2016, também cresceu, comparando-se os levantamentos feitos pela Multicultural. Nos dias 14 e 15 de agosto, 44,8% disseram que confiavam no prefeito. O índice foi para 55% em dezembro. Da mesma forma, o número dos que não confiavam caiu de 28% (agosto) para 25,8% (dezembro). Os que não souberam responder diminuíram: de 27,2% para 19,2%.

Desta vez, a pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 20 deste mês em 55 bairros das zonas norte, sul, leste, oeste e região central de Maringá, através de amostragem probabilística domiciliar, estratificada por cotas. A amostra é estratificada, dividida em categorias que correspondem à divisão do público a ser entrevistado quanto a sexo, grau de instrução, região da cidade, classe social e faixa etária. Pesquisa-se a população de 16

ou mais anos, residente nas áreas urbanas, de ambos os sexos, das classes A, B, C, D e E (Critério de Classificação Econômica Brasil).

A pesquisa treve o professor Edmilson Vicente Leite como diretor estatístico, César Candia foi o supervisor de campo e o engenheiro Pedro Souza Leite o gerente de Operações. (via Portal Maringá News)