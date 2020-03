Criança é internada em estado gravíssimo ao engolir pedras de crack

Uma criança de 1 ano e 2 meses foi internada em estado gravíssimo no Hospital Metropolitano de Sarandi após engolir duas pedras de crack. O fato ocorreu no bairro Odwaldo Bueno Neto nesta terça-feira, 17 . A avó da criança que é usuária de drogas deixou exposto o entorpecente. O menino colocou na boca e engoliu a droga. Depois de alguns minutos, a criança começou a passar mal e foi preciso chamar o socorro. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada com urgência para o pronto socorro do HM de Sarandi. De acordo com a equipe médica, a criança corre um sério risco de morte.

Uma equipe da Polícia Civil de Sarandi quando tomou conhecimento foi até o hospital para localizar a família do menino. Os investigadores conseguiram achar a avó, 50 anos, que confirmou ser usuária de crack. A mãe da criança que já foi presa por tráfico de drogas também foi localizada.

Mãe e avó foram conduzidas para a delegacia da Polícia Civil onde o delegado Adriano Garcia ouviu a família. Em um contato com o delegado Laércio Cardoso Fahur, as duas mulheres foram levadas para Maringá onde o crime ocorreu. A avó da criança ficou presa.

A Polícia Civil disse que a avó e mãe poderão ser indiciadas por lesão corporal grave e abandono de incapaz.

A criança segue intubada na UTI do Metropolitano. (inf André Almenara)