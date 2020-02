Cruzamento onde mulher foi morta é palco novamente de outro acidente grave

O acidente foi registrado por volta de 11 horas desta sexta-feira (14) no cruzamento das ruas Pirapó e Vitória, na Vila Esperança, em Maringá. O motociclista Eder Freire, 34 anos, foi atingido por um automóvel Fiat Uno que avançou a preferencial.

A moto seguia pela rua Vitória e o automóvel pela rua Pirapó, o condutor do carro não percebeu a placa de sinalização e cruzou a via, causando o acidente. A moto foi arrastada e ficou prensada entre dois carros, um deles que estava estacionado.

O piloto da moto ficou ferido e foi socorrido por populares até a chegada da ambulância do Siate. De acordo com os socorristas, a vítima de 34 anos sofreu ferimentos leves. A esposa do rapaz quando viu a moto prensada ficou em desespero.

O mesmo cruzamento foi palco de um gravíssimo acidente no dia 3 do mês passado. A dona Ivani Marangoni, de 61 anos, foi atropelada por uma caminhonete Pajero. A vítima que caminhava com o marido morreu na hora. Moradores do bairro pedem providência urgentemente no cruzamento. (inf/foto André Almenara)