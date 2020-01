Cruzeiro com cerca de 7 mil pessoas é isolado por suspeita de coronavírus na Itália; exame descartou a doença

Uma mulher de 54 anos foi colocada em quarto isolado da embarcação juntamente com seu companheiro de viagem, mas exame descartou a infecção. Navio Costa Smeralda ancorado no porto italiano de Civitavecchia

Reuters/TV

Quase 7 mil pessoas foram retidas nesta quinta-feira (30) em um navio de cruzeiro no porto italiano de Civitavecchia, perto de Roma, devido a pelo menos um caso suspeito de coronavírus a bordo. No decorrer do dia, no entanto, exames descartaram a doença. A imprensa local afirma que a autoridade sanitária autorizou o desembarque, mas passageiros em redes sociais afirmam que ainda não puderam descer.

A empresa Costa Cruzeiros, responsável pela viagem, confirmou que, do total de pessoas embarcadas, 6 mil eram passageiros e as demais, tripulantes.

Destaques do surto nesta quinta:

170 mortes na China

7,7 mil casos espalhados por toda a China

Outros 18 países têm mais de 70 pacientes infectados

OMS faz reunião para decidir sobre emergência global

Rússia fecha fronteira com China

9 casos suspeitos no Brasil até 12h de quarta (29)

Aumentam as suspensões de voos para a China

Testes da vacina devem começar em junho

Antes da divulgação do teste, uma porta-voz do centro de saúde de Civitavecchia explicou que a situação estava sendo avaliada por médicos. “O ministério da Saúde nos alertou sobre possíveis casos e enviou três médicos a bordo para realizar os exames prévios”, informou a porta-voz à AFP.

A empresa de cruzeiros explicou em um comunicado que “ativou o protocolo para um caso suspeito relacionado a um hóspede de Macau atualmente a bordo do Costa Smeralda”.

“A mulher, de 54 anos, foi colocada em um quarto isolado da enfermaria a bordo, juntamente com seu companheiro de viagem”, informou a empresa. A mulher tinha febre, mas seu marido não apresentava sintomas, aponta o jornal britânico “The Guardian”.

O navio, de propriedade de uma das maiores empresas de cruzeiros do mundo, “veio de Palma de Mallorca e estava programado para realizar uma viagem de uma semana pelo Mediterrâneo”, segundo a nota da empresa.

O casal voou para Milão de Hong Kong em 25 de janeiro, antes de embarcar no cruzeiro, informou a mídia italiana.

Navio de cruzeiro Costa Smeralda ancorado no porto italiano de Civitavecchia

Reuters TV

“É claro que estamos um pouco preocupados. Ninguém entra no barco, exceto os médicos. Essas férias correm o risco de acabar sendo um pesadelo”, disse um dos passageiros.

A China informou nesta quinta-feira o pior número de mortos em um dia, 38, devido ao novo coronavírus, enquanto a preocupação global cresce com o aumento do contágio.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), que instou o “mundo inteiro a agir”, se reunirá nesta quinta-feira para determinar se a epidemia constitui uma emergência internacional de saúde.

Casos de coronavírus pelo mundo – 29/01 9H

Juliane Monteiro/ G1

