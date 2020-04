“Dá o dinheiro da bicha!”

Tweet no Twitter

Indignado com os constantes “bafões” que ocorrem nas proximidades da rua São Pedro na Vila Morangueira em Maringá, o morador resolveu gravar a baixaria por não aguentar mais as confusões. O fato ocorreu neste domingo por volta das 22h30.

Ele descreveu que o proprietário de uma caminhonete GM S-10 de cor branca possivelmente tenha usado os serviços das “meninas de bolas” e não tenha pago, o que gerou a revolta. Caso algum conhecido seu apareça com o veículo amassado, não foi assalto, afirma o morador.