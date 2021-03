Decreto estadual é prorrogado

O atual decreto, que venceria dia 8 de março, próxima segunda-feira, foi prorrogado por mais dois dias, até a quarta-feira (10). Quando o comércio reabrir, novas restrições de horário serão impostas aos comerciantes. O funcionamento só será permitido das 10h às 17h, com o toque de recolher mantido das 20h às 5h, assim como a Lei Seca, também no mesmo horário.

Aos sábados e domingos a recomendação do governo estadual é que o comércio não essencial não funciona aos sábados e domingos. No entanto, cidades com mais de 50 mil habitantes poderão ter decretos próprios.