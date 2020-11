Delegado Osmir retorna à jurisdição da 9ª SDP

Ex-delegado-chefe da 9ª SDP, o delegado Osmir Ferreira Neves Júnior, que comandava até recentemente a 10ª SDP de Londrina, foi designado para responder cumulativamente por sete delegacias na região de Maringá.

A decisão foi tomada há uma semana durante reunião virtual do Conselho da Polícia Civil do Paraná, presidida por Silvio Jacob Rockembach. A mesma reunião decidiu pela remoção do delegado Roberto Fernandes de Lima, que era da delegacia de Cambé, para a chefia da 10ª SDP de Londrina.

Osmir foi lotado no 4º Distrito Policial da 9ª SDP, mas vai responder cumulativamente pelo 5º Distrito Policial de Maringá, pela Delegacia de Polícia de Santa Fé, Ângulo, Flórida, Munhoz de Melo, Lobato e Nossa Senhora das Graças, sendo dispensandos os delegados de Polícia Fernando Gomes Garbelini e Alysson Gabriel Santos Nunes Tinoco. (inf Maringá News)