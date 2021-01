Dennis convida Ludmilla e Xamã para parceria inédita em “Deixa de Onda”

Vem sucesso por aí! Dennis, maior produtor e DJ de funk do mundo, começa 2021 com uma parceria inédita! “Deixa de Onda”, música com Ludmilla e Xamã, já está disponível nas plataformas de streaming. A faixa une o ritmo que o consagrou durante mais de duas décadas à batida do trap e chega com clipe, que pode ser conferido aqui – https://youtu.be/N4lkqnigOeU

“Deixa de Onda” é composição de Dennis, Cantini, Xamã e Gabriel De Ângelo. “Inicialmente, gravaríamos com uma cantora sertaneja, mas senti que tinha que ser com a voz da Ludmilla. Falei: ‘Vou fazer com a Lud, acho que ela tem a cara dessa música’. Produzi a música e ficou na minha cabeça o tempo todo. Alonguei a base, fiz a parte do rap e tive a ideia de convidar o Xamã. Deixei-o à vontade para colocar as palavras dele, o jeito dele de escrever. Ele fez essa colaboração incrível”, antecipa Dennis.

A mistura do funk de Dennis com a voz de Ludmilla e o trap de Xamã promete agitar o público e ser um dos hits de 2021. O DJ, que recentemente superou 1 bilhão de visualizações no YouTube, se aproxima dos 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Ao lado dos dois artistas, Deixa de Onda alcançará 16 milhões de fãs somente no aplicativo de streaming. “Dediquei-me muitas horas neste som. Estudei bastante durante a pandemia, até sobre a sonoridade, a equalização, a masterização. Mexi muito diversas vezes, como nunca fiz em nenhuma outra música minha, para que ficasse agradável de escutar e bom para a galera ouvir sem perder a vibe vibrante do funk, e também para fazer essa mistura com o trap, o hip-hop, sem que a música caísse, que ela ficasse sempre para cima. Espero que a galera tenha a mesma experiência maravilhosa que eu tive”, comemora.

Ludmilla deixa a dica ao falar sobre a parceria: “Dennis me convidou para fazer essa música e prontamente aceitei. Depois veio o Xamã para completar esse hitzão que está lindo. Eu amo os dois e acho que ficou incrível a mistura. Adorei participar do projeto e estou curiosa para saber o que todos vão achar. O papo da música é muito bom. Uma coisa eu digo: é a cara do verão”. Xamã completa: “É um prazer imenso tocar com a Ludmilla e o Dennis. Admiro muito o trabalho dele, já fui muito ao Baile do Dennis, e sofri muito de amor ouvindo as músicas da Lud. Hoje, nessa nova fase da minha carreira, estou muito alegre por poder estar junto com eles, fazendo um som novo nesse 2021 cheio de esperança, um som 100% festa, bem alegria. Espero que seja o maior hit do ano”, torce o artista.

Quer spoiler? Dennis divulgou para seus mais de seis milhões de seguidores nas redes sociais um aperitivo do clipe, gravado no Polo Rio Cine Video, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio de Janeiro), e assinado por Fernando Moraes, que já fez grandes produções com estrelas do pop brasileiro.

No clipe, Dennis, Ludmila e Xamã aparecem em um universo futurista baseado no conceito do “amor líquido”, criado pelo filósofo polonês Zygmunt Bauman (1925-2017), em que as relações modernas são “líquidas” por não manter uma forma única e estar em constante fluidez. As cenas têm forte impacto visual, com elementos de um mundo moderno e tecnológico onde a satisfação dos próprios desejos é o centro tudo, desconectando-se do outro, e seus reais sentimentos.