O vídeo mostra como se chegou à representação do deputado estadual Do Carmo contra o deputado Homero Figueiredo Lima e Marchese, a quem acusa de racismo. Foi na sessão de ontem da Assembleia Legislativa do Paraná. Também o deputado Márcio Pacheco criticou o parlamentar do Pros, referindo-se à sua “desonestidade intelectual” e prepotência. Ao final, Marchese faz imputação de crimes a Do Carmo, que reage. (inf Angelo Rigon)