Deputado é acusado de agressão

O oficial de Justiça Thiago Hidalgo (foto) registrou um boletim de ocorrência afirmando que foi agredido pelo deputado federal Boca Aberta (Pros), na tarde de quinta-feira, depois de entregar uma intimação no gabinete do político, em Londrina.

Em novembro do ano passado, outro oficial de Justiça registrou boletim de ocorrência contra o deputado dizendo que foi agredido durante uma intimação. Hidalgo teve o joelho ralado e a tela do celula quebrada. O boletim foi registrado por desacato e lesão corporal.

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná (Sindijus-PR) repudiou o episódio e afirmou que vai denunciar o caso à Justiça e à Câmara dos Deputados.

O deputado, que se chama Emerson Petriv, negou a agressão. (inf G1PR)