Deputado estadual é condenado em sua própria ação

O parlamentar Homero Marchese teve indeferido pela justiça no último dia 25 do mês de setembro o pedido de dano moral e retirada da internet o programa Pan News que foi exibido 11/04/2018, na rádio Jovem Pan Maringá, do Grupo RCC.

No acordão assinado pela juíza relatora Manuela Tallão Benke, existem trechos que apontam que realmente existem fake news no facebook do parlamentar, que inclusive foi condenado por divulgar mentiras em redes sociais, no referido acordão da justiça Homero Figueredo Marchese foi condenado novamente pelo colegiado e por unanimidade a pagar as custas do processo e também pagar os honorários advocatícios, vale lembrar que não cabe recurso que reverta essa sentença.

A reportagem fez contato telefônico e por whatsapp para ouvir a versão do parlamentar, mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta.

“É importante salientar que todas as falaciosas ações que o parlamentar impetrou contra a emissora, seus comentaristas e jornalistas, o mesmo não logrou êxito, em nenhuma delas.

O Grupo RCC só noticia fatos concretos. O que noticiamos e comentamos provamos. Diferente do parlamentar que acusa sem uma única prova”, complementa a nota divulgada pela emissora Jovem Pan.