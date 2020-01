Deputado Homero Marchese tem recurso contra rádio e jornalistas negado pelo STF

O Deputado Estadual Homero Marchese, (Pros), foi condenado recentemente por produzir e publicar Fake News, durante seu período como vereador em Maringá de janeiro de 2017 a janeiro 2019 .

Em abril de 2018, o então vereador, publicou em sua rede social montagens dizendo que a Rádio Jovem Pan Maringá, seus colunistas e diretores teriam sido condenados pela justiça a pagar indenização por danos morais, sendo comprovado absolutamente mentiroso em decisão judicial onde tanto a emissora, como seus jornalistas, colunistas e diretores foram absolvidos de todas as mentirosas acusações feitas pelo parlamentar em sua petição judicial.



Em novo recurso impetrado no Superior Tribunal Federal (STF), o parlamentar sofreu nova derrota, tendo seu recurso negado pelo Ministro Dias Toffoli. Com mais essa derrota, evidencia-se ainda mais os atos do deputado de propagar Fake News nas redes sociais, injuriando e procurando difamar profissionais da imprensa onde em todas as instâncias da justiça seus falaciosos recursos e peticionamentos tem sido reiteradamente negados, e por muitas vezes o parlamentar tem sido repreendido e até multado pelos tribunais.

O deputado tem tentado censurar veículos de comunicação e jornalistas impetrando diversas ações na justiça, “o que o parlamentar precisa ser lembrado é que o mesmo pelo cargo público que ocupa diante da sociedade, é acompanhado pelos meios de comunicação, que noticiam e emitem opinião quanto ao seu trabalho quando ainda vereador e agora como deputado“, destaca nota emitida pela emissora.

O simples fato do parlamentar não concordar com a opinião contrária a sua conduta como homem público o faz se enveredar pelas escusas estradas das “redes sociais” propagando mensagens mentirosas aos seus seguidores com o único objetivo de criar uma narrativa indutória a perseguição política daqueles que o parlamentar toma por algozes; Porém no estado democrático de direito o poder judiciário tem negado suas mentirosas pretensões em ações por ele impetradas, e em outras que foram impetradas pelas vítimas das suas mentirosas e difamatórias publicações preservando assim a liberdade de imprensa constitucional, enfatiza a diretoria da rádio Jovem Pan.

O deputado Homero Marchese não respondeu ao contato feito pelo site O Jiló.com .