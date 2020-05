Designer de moda lança camisa inspirada no signo de Touro em coleção desenvolvida durante quarentena

Muitos estão aproveitando a quarentena para colocar uma série em dia, ler um livro, organizar a casa. E muitos estão aproveitando esse tempo para criar. Dentro dessa segunda opção, o designer e produtor de moda Robert Santos, desenvolve e produz sua coleção slow fashion Refúgio. Produzidas em tecidos de fibras naturais, como algodão e linho, e confeccionadas pelo próprio designer em seu apartamento, as peças buscam imprimir uma sensação espontânea de beleza e traduzir o saudoso aconchego de um abraço.



“Em um cenário inédito da pandemia mundial, com sentimentos à flor da pele e um bombardeio de notícias alarmantes, o isolamento social traz consigo o desafio de buscar abrigo dentro de si mesmo. Nessa expedição interior que nasceu a coleção Refúgio, com traduções afetuosas das revelações de uma viagem exploratória às minhas emoções. É o meu refúgio criativo”, afirma Robert.

A coleção, que conta atualmente com 09 peças e segue em desenvolvimento, apresenta a camisa Auroque, em celebração ao signo de Touro, que vai até o dia 20 de maio, e foi inspirada na imponência do animal. O nome faz referência ao ancestral selvagem do bovino, extinto no início do século XVII. Com linhas retas, ombros marcantes e na cor preta, representa a intensa personalidade do Touro.

“Sou taurino e tentei traduzir na peça as características do signo com que mais me identifico. A peça representa uma celebração silenciosa ao meu aniversário, comemorado em isolamento social, mas sem se distanciar da serena elegância dos regidos pelo signo”, finaliza.

Conheça mais em @rlucianls