Desprestigiado

O deputado estadual Homero Figueiredo Lima e Marchese (Pros) não conseguiu as cinco assinaturas mínimas necessárias para protocolar uma emenda modificando os critérios de eleição da Mesa Executiva da Assembleia Legislativa.

O deputado do Pros – partido que apoiou Fernando Haddad, do PT, em 2018 – só conseguiu convencer os deputados Luiz Fernando Guerra (PSL) e Soldado Fruet (Pros). “Liderança não se impõe com arrrogância, mas com muito trabalho”, disse um experiente e respeitado parlamentar. (inf Maringá News)