Dia dos Namorados: Sexóloga dá dicas para surpreender seu parceiro na hora do sexo

O Dia dos Namorados deste ano será um tanto diferente já que estamos no meio de uma pandemia. Mas isso não significa que você não possa surpreender o seu namorado(a), principalmente na hora do sexo. A sexóloga Danni Cardillo deu algumas dicas para tornar esta data inesquecível:

A preparação do ambiente: Prepare o ambiente com velas e incensos para dar um ar místico e romântico ao casal.

Massageie : Promova um momento para que seu parceiro se sinta mimado através da exploração sensorial do maior órgão do corpo humano “a pele” doando a massagem pelas suas mãos ou uma versão mais apimentada como as manobras tailandesas. Não esqueça de usar um bom óleo aquecido. Se desejar uma opção aromática, a lavanda será o tempero perfeito para aflorar a sensualidade entre o casal.

Massagem tailandesa é um diferencial: A massagem tailandesa é uma ótima oportunidade para você mostrar que gosta de massagens eróticas e que também gostaria de recebê-las. Na massagem tailandesa, o segredo é usar seu próprio corpo para massageá-lo. Isso pode ser também incorporado nas preliminares das relações sexuais. Deixar seu corpo encostar no dele é uma forma muito sensual de excitar um homem e vice-versa.

Brinquedo eróticos podem trazer um tempero a mais: Surpreenda com um presente íntimo como vibrador para as mulheres e anel peniano para homens. Nestes brinquedos a opção é gerar outros estímulos por mais tempo entre o casal.

Faça algo que vocês nunca fizeram, claro, desde que ambos concordem: Todo o investimento para realização de fetiche é válido nesta data, que poderá ser usado como um aprouxe. O foco é no prazer de ambos e não uma moeda de troca. Se não houver desejo de ambas as partes, será apenas um paliativo, uma vez que nem para o homem nem para a mulher é satisfatório. Se não há entrega, não há prazer.

Danni Cardillo