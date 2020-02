Discussão entre casal de namorados termina com acidente

Uma briga entre um casal de namorados terminou em acidente e prejuízos para um empresário de Maringá.

Foi durante a madrugada desta terça-feira (11) quando dois automóveis se tocaram na Rua Saldanha Marinho, esquina com Avenida Colombo na Zona 7.

O homem que conduzia um dos veículos provocou o acidente tocando no carro da namorada. O veículo da mulher subiu a calçada e invadiu uma loja de móveis. A vidraça foi quebrada com o impacto. O suspeito fugiu logo em seguida. A mulher não se feriu.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada até o local do sinistro para registrar o boletim de ocorrência.(inf/foto André Almenara)