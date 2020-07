DNA da corrupção

Tweet no Twitter

Na convenção em que Jair Bolsonaro foi escolhido candidato à Presidência, em 2018, o general Augusto Heleno, hoje ministro do Gabinete de Segurança Institucional, parodiou um samba famoso de Bezerra da Silva.

“Se gritar pega centrão, não fica um meu irmão”. O general substitui “ladrão” da letra original por Centrão.

Eram os tempos em que o candidato Bolsonaro fazia de tudo para manter distância dos políticos e partidos mais fisiológicos do Congresso.

Hoje, o Centrão é não só aliado, mas uma espécie de fiador do governo, é confusão na certa, como mostra reportagem exclusiva da Edição da Semana de Crusoé.