Dnit libera projetos e duplicação dos viadutos será enfim licitada

Foi assinada ontem a portaria Dnit 5379034, aprovando os projetos básicos e executivos dos viadutos saci-pererê do Contorno Norte de Maringá. Agora só falta a publicação oficial para dar início ao modelo de processo de licitação.

Serão sete viadutos, incluindo um novo sobre a avenida Américo Belay, A notícia da assinatura da portaria foi dada hoje à tarde pelo secretário de Obras Públicas, Albari Medeiros, ao prefeito Ulisses Maia.

O valor máximo a ser licitado será de R$ 21.325.985,21.

“Estamos de olho em toda a questão que envolve à pandemia provocada pelo coronavírus, mas não esquecemos um segundo sequer de pensar em melhorias para a nossa cidade. Por isso tenho a alegria de informar sobre portaria que autoriza a prefeitura a licitar a execução da duplicação dos sete viadutos de uma só vez, além de um novo no Contorno Norte com a Américo Belay. Resta apenas a publicação no Diário Oficial.

Esta é, sem dúvida, uma grande conquista para Maringá. Vocês sabem que desde o primeiro dia do nosso mandato, trabalhávamos de forma incansável para possibilitar estas obras.

Ressalto que este não é apenas um esforço do nosso time. Desta maneira, agradeço o apoio do governo federal, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e dos nossos deputados federais”, comemorou ele.