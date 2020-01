Em São Paulo, destaque para a Virada Cultural. No Maranhão, turista se diverte com o Bumba meu boi. Do Círio de Nazaré ao Festival de Parintins, festas populares atraem turistas pelo Brasil

De norte a sul, o Brasil tem muita festa popular o ano inteiro.

Quem viajar para a Bahia, por exemplo, conhece a lavagem da Igreja do Bonfim, que acontece na quinta feira que antecede o segundo domingo após o Dia de Reis, no mês de janeiro.

Vai viajar? Veja roteiros na página do Descubra o Brasil

Em São Paulo, destaque para a Virada Cultural, que dura 24 horas e espalha palcos por diversas partes da cidade com shows gratuitos e que abrangem os mais diversos tipos de música.

No Amazonas, o destaque é o Festival de Parintins, que acontece anualmente no último fim de semana de junho na cidade de Parintins, e apresenta o duelo entre os bois Caprichoso e Garantido.

Ainda tem Bumba meu boi no Maranhão, Círio de Nazaré em Belém do Pará e Oktoberfest em Santa Catarina.

Viaje com o Descubra o Brasil pelo Delta do Parnaíba

Delta do Parnaíba oferece espetáculo de guarás, dunas e igarapés para amantes da natureza

Viaje com o Descubra o Brasil por Jericoacoara

Jericoacoara: da Lagoa do Paraíso ao Mangue Seco, vila oferece relaxamento e aventura

Viaje com o Descubra o Brasil por Gramado

Gramado: turista pode esquiar na neve, desbravar mundo em miniatura e curtir noite em bar

Viaje com o Descubra o Brasil por Canela

Canela: parques envolvem turista com magia, natureza e aventura

Viaje com o Descubra o Brasil pelos Lençóis Maranhenses

Lençóis Maranhenses: por Barreirinhas, deserto brasileiro guarda lagoas em meio ao areal

Viaje com o Descubra o Brasil pelos Lençóis Maranhenses, a partir de Santo Amaro

Lençóis Maranhenses: em Santo Amaro, aventura e lagoas de águas transparentes

Conheça o turismo natalino no Brasil

Em Gramado e Canela, turismo natalino tem Papai Noel no rapel e desfile gratuito na rua

Initial plugin text