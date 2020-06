Dois estudantes morrem após acidente em Maringá

Dois jovens morreram após uma colisão de um carro com um poste em Maringá. O acidente

aconteceu durante a noite desta terça-feira, 16, na avenida Guedner, na altura da Zona 8. As vítimas estavam em um veículo Peugeot 308. Um terceiro rapaz que estava no veículo sobreviveu e foi encaminhado ao hospital com ferimentos graves.



As vítimas que morreram neste acidente tinham 20 anos de idade e foram identificadas como Henrique Fabiano Chicatti e Brendon Gobet Tsukuda.

O impacto da batida foi tão forte que o veículo cou todo retorcido no poste que se quebrou com a colisão. Equipes do 5º Grupamento dos Bombeiros (GB) de Maringá levaram aproximadamente duas horas para resgatar um ferido e remover os dois corpos das ferragens. De acordo com o relato de um dos oficiais do 5º GB, tenente Zanelatto, o velocímetro do carro estava travado em 120 km/h.

As circunstâncias da colisão serão investigadas. Não se descarta a hipótese de um segundo veículo estar envolvido no acidente. Os corpos dos jovens foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. Os velórios vão ocorrer nesta quarta-feira, 17 . (inf O Dia na Cidade)