Dono de bar mata cliente a tiros

O crime de homicídio foi registrado logo após a meia-noite de domingo (2) na Rua Rio Tocantins, no Conjunto Paulino, em Maringá. Gercilei Geraldo Soares, de 39 anos, estava no bar do “Cabelinho” quando foi alvejado por vários tiros. A briga ocorreu dentro do estabelecimento.



A vítima baleada na face e no abdômen tentou correr para pedir ajuda mas caiu na calçada. Uma equipe do Samu foi acionada até o local mas o homem já estava sem vida. A cena do crime foi isolada pelos policiais até a chegada da perícia. Nenhum estojo deflagrado de arma de fogo foi localizado pelas autoridades policiais.

O autor do crime que é dono do bar fugiu e não foi localizado. O corpo de Gercilei Geraldo foi removido para o IML de Maringá. Esse é o 2º crime de homicídio do ano na cidade. (inf/foto André Almenara)