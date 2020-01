Drugovich vai participar da Fórmula 2

O maringaense Felipe Drugovich deve disputar a Fórmula 2 este ano.

A notícia ainda não oficialmente confirmada pelo piloto, que em 2018 ganhou de forma antecipada o Euroformula F3 Open, com 14 vitórias em 16 corridas. Nas redes sociais, porém, ele deu uma dica, informando que nas próximas horas terá uma “notícia emocionante”.

No ano passado Ferlipe Drugovich disputou o Campeonato de Fórmula 3 FIA e em dezembro esteve em Abu Dhabi, no Circuito Yas Marina, participando dos treinos coletivos na equipe MP Motorsport, da Holanda.

Desde então, aguarda-se o anúncio oficial sobre sua ida para a categoria criada pela Federação Internacional de Automobilismo em 2017, no lugar da denominada GP2 Series. O maringaense, que fará 20 anos em maio, participa de corridas internacionais desde 2013.

A se confirmar a notícia – o que pode acontecer nesta sexta-feira -, Drugovich passará a pilotar carros muito potentes. Na F3 os motores têm 240 cavalos de potência, que chegam a 230 km/h. Os da F2 têm 620 cavalos de potência e atingem 300 km/h. (inf Angelo Rigon)