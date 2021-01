Duas pessoas perdem a vida após acidente em Maringá

Um acidente envolvendo dois veículos em Maringá terminou com 2 pessoas mortas. Foi por volta da 1h da madrugada deste domingo (10), na Avenida Tuiuti esquina com a Rua 28 de Junho, no Jardim Tupinambá.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um veículo VW Up (roubado) que apresentava sinais de embriaguez e usava tornozeleira eletrônica, colidiu contra um VW Voyage que era usado como Táxi, o motorista e o passageiro morreram na hora.

O condutor que apresentava sinais de embriaguez foi preso pela policia militar e encaminhado à Delegacia de Maringá. O nome dele não foi divulgado pela polícia. (inf Oséias Miranda/foto Plantão Maringá)