“É pra enfiar no rabo de vocês”, diz Bolsonaro sobre compra de R$ 13,5 milhões em leite condensado

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quarta-feira, 27, que “é pra enfiar no rabo de vocês da imprensa essa lata de leite condensado”. Reportagens publicadas nesta semana divulgaram que o governo federal gastou R$ 15 milhões com o produto em 2020.

Bolsonaro participava de um evento privado. Pelo menos dois ministros estavam com ele: Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Gilson Machado (Turismo). Ambos riram e aplaudiram as declarações do presidente.

Leia a transcrição completa do que disse o presidente:

“Quando vejo a imprensa me atacar dizendo que comprei 2 milhões e meio de latas de leite condensado… Vai pra puta que o pariu, imprensa de merda! É pra enfiar no rabo de vocês da imprensa essas latas de leite condensado”.

“MITO, MITO, MITO, MITO….”, gritam os apoiadores.

“Não é pra Presidência da República essa compra de alimentos, até porque nossa fonte é outra.

[É] Alimentação de 370 mil homens do Exército. Programas de alimentação do Ministério da Cidadania, do Ministério da Educação…

Acusações levianas não levam a lugar nenhum e se me acusam disso é sinal de que não tem do que me acusar.

Me acusam de ter comprado R$ 4 milhões em chiclete e quem já esteve no Exército, já teve um catanho [refeição rápida servida às tropas em viagens], quem serviu… tem um chicletinho lá dentro. E isso não é uma mordomia, não é privilégio

E [vou] deixar bem claro: amanhã na live, junto com o ministro Wagner Rosário, da CGU, vamos demonstrar tudo isso. Inclusive que em 2014 a Dilma comprou mais leite condensado do que eu.” (inf Poder 360°)