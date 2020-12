Em bom momento no PSD, governador cita Ulisses Maia

A edição de hoje do Jornal de Brasília destaca o crescimento da influência do governador Carlos Massa Ratinho Junior dentro do PSD nacional, depois de ter conquistado 129 das 655 cidades que terão prefeitos do partido. Um trecho da reportagem cita o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Diz:

“Ao site UOL Ratinho Júnior, que é presidente estadual do PSD, comentou que a quantidade de prefeitos eleitos é resultado da aprovação do governo local. A última pesquisa Ibope que divulgou a avaliação da gestão do político é de 22 de outubro e abrangeu somente Curitiba.

Na capital, 16% dos entrevistados a consideraram ótima, 39% boa, 29% regular, 7% ruim, 6% péssima e 3% não souberam ou não responderam. O outro motivo, segundo Ratinho Júnior, foi a estratégia de tirar de outros partidos candidatos bem avaliados, como foi o caso de Ulisses Maia, de Maringá. Ele venceu em 2016 com o PDT, mas mudou para o PSD em busca da reeleição, conquistada no primeiro turno”. (inf Maringá News)