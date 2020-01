Em nota, presidente do PSL repudia ofensa e reitera respeito aos servidores públicos

O presidente do PSL de Maringá, deputado estadual Paulo Rogério do Carmo, divulgou hoje (5) nota em que repudia qualquer ofensa, ataque ou ato contra servidores públicos.



A nota foi divulgada a propósito de postagem feita em redes sociais pelo vereador Jamal Ali Mohamad Abou Fares, do PSL, que refere-se a um “trabalho porco” feito por funcionários públicos municipais.

Do Carmo, que também é membro da executiva estadual do partido, reiterou seu respeito a todas as pessoas e destacou que servidores trabalham diuturnamente para servir a comunidade, “com as condições que lhes são postas”. (inf Angelo Rigon)