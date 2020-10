Empresa de decoração para eventos é destruída pelo fogo em Maringá

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma empresa do ramo de floricultura e

decorações para eventos situada na Avenida Brasil, na zona 6 em Maringá. O fogo teve

início no final da manhã desta quarta-feira, 14, e infelizmente tudo que havia no

local foi consumido pelo fogo. Para debelar as chamas e controlar o incêndio, foi mobilizado

um grande aparato do 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros. Uma ambulância do Siate

também foi enviada ao local, mas ninguém ficou ferido. O incêndio só foi controlado após

duas horas de combate.



A preocupação dos bombeiros também era com os prédios vizinhos, já que o risco do fogo

se espalhar para outras estruturas próximas era muito grande. Por conta disso foi realizado

no local o trabalho de resfriamento. Segundo relatos de testemunhas, em poucos minutos o

fogo se propagou por toda empresa, já que no local havia muito material de fácil

combustão. As causas do incêndio não foram reveladas de forma oficial pelos responsáveis

da empresa. Eles estavam abalados e não quiseram se pronunciar a respeito do ocorrido.

Uma pessoa que trabalha nas proximidades chegou a comentar que o incêndio teria

começado no momento em que um funcionário derretia parafina. A mangueira do botijão

de gás rompeu e as chamas atingiram alguns tecidos, móveis e em poucos minutos o fogo

se espalhou por todo o barracão. O incidente assustou os moradores do bairro e

comerciantes da região.

Por conta da pandemia e não realização de eventos, a empresa destruída pelo fogo ficou

fechada por aproximadamente 5 meses. Não conseguimos a informação se o local era

assegurado ou não. (inf Corujão Notícias/foto Equipe Pinga Fogo/André Almenara)