Empresário de Maringá é acusado de tentar matar modelo catarinense

O empresário maringaense Luiz Eduardo Berto de Souza, de 34 anos, foi preso em Itapema, litoral de Santa Catarina, acusado de tentar matar a namorada, a modelo Janaína Julik, de 31 anos. A prisão ocorreu no sábado, 25.

De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, o empresário maringaense teria agredido a namorada com golpes de faca, assim que chegaram de uma festa em uma lancha, no litoral catarinense.

O motivo teria sido ciúmes, conforme alegou à vítima. Ainda segundo a Polícia Civil, a modelo teria reagido e conseguido fugir em busca de um hospital. Alguns minutos depois, o empresário foi encontrado ferido também dentro do apartamento e foi preso.

A Polícia Civil informou que o suspeito tem várias passagens pela Polícia Civil no Paraná e em Santa Catarina. Em um dos processos, segundo o delegado, Luiz Eduardo Berto de Souza responde por lesão corporal e cárcere privado contra uma ex-namorada.

Além disso, ele teria uma medida protetiva contra uma outra ex-namorada. O homem também é investigado por venda ilegal de testes de covid-19, segundo a Polícia Civil catarinense.

Nesse último caso, Luiz Eduardo Berto de Souza deve responder por tentativa de feminicídio e lesão corporal, ainda segundo a polícia. A reportagem localizou um dos advogados de Luiz Eduardo Berto de Souza, mas ele não quis comentar o caso.

A modelo Janaína Julik disse em suas redes sociais que está arrasada e que em breve vai falar sobre o assunto. Ela ainda pediu para que mulheres denunciem homens agressivos. (inf GMC)